Балога стурбований рівнем безпеки в київському метро

Міністерство надзвичайних ситуацій стурбоване станом забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об`єктах Київського метрополітену та готовності підприємства реагувати на можливі надзвичайні ситуації.

Про це йдеться у листі міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги до Кабінету міністрів з посиланням на інформацію, надану Державною інспекцією техногенної безпеки, повідомляє прес-служба МНС.

Особливу тривогу у відомстві викликає стан підземних споруд метрополітену, підтвердженням чого є пожежа, що сталася 14 березня на платформі станції метро "Осокорки".

В.Балога наголошує, що на підприємстві тривалий час не виконуються декілька цільових програм Київської міської держадміністрації, спрямованих на посилення протипожежного захисту об`єктів. Практично не фінансуються заходи з підвищення пожежної безпеки кабельних мереж. Також потребують ревізії та модернізації системи автоматичного захисту на більшості станцій метрополітену та системи димовидалення повітря з перегінних тунелів та станційних споруд.

У листі зазначається, що метрополітен не обладнаний системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку небезпеки. Крім того, адміністрація підприємства не приділяє належної уваги забезпеченню працівників метрополітену індивідуальними засобами хімічного захисту.

Враховуючи вищевикладене, Міністерство надзвичайних ситуацій пропонує Кабінету міністрів зобов`язати підприємство невідкладно привести об`єкти в належний протипожежний стан. А також доручити Міністерству інфраструктури внести зміни до Державних будівельних норм та зробити обов`язковим обладнання платформ і тунелів метрополітену системами автоматичної пожежної сигналізації, системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі небезпеки.

Крім того, МНС просить прописати у відповідних вимогах необхідність використання на об`єктах метрополітену світильників з плафонами або розсіювачами, виготовленими з негорючих матеріалів.