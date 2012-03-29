«Земельний» чиновник поплатився за довгі черги перед кабінетами

Наказом голови Державного земельного агентства України Сергія Тимченка звільнено заступника начальника Головного управління Держкомзему в Київській області Віталія Степанюка, а також винесено догану в.о. начальника Держкомзему в Київській області Олександру Горбачову.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держземагентсва.

Як повідомляє прес-служба, «незважаючи на запровадження комфортного обслуговування громадян за принципом «єдиного вікна» по всій території України, керівництво Головного управління Держкомзему у Київській області продовжувало попередню негативну практику видачі витягів з Поземельної книги лише в Головному управлінні. Жителям Київської області доводилося їздити в Київ та стояти в довгих чергах, що в свою чергу сприяло проявам корупції та викликало значне суспільне невдоволення. Наказом Голови Держземагентства сьогодні вже звільнено заступника начальника Головного управління Держкомзему у Київській області В.Степанюка, який підписував відповідне незаконне внутрішнє розпорядження, а також винесено догану в.о. начальника Держкомзему у Київській області О.Горбачову».

Як повідомляють у прес-службі Держземагентства, «починаючи з 30 березня жителі Київської області зможуть отримувати витяги з Поземельної книги в районних управліннях Держкомзему за місцем проживання».

У Держземагентстві при цьому нагадують, що у всіх територіальних органах Держкомзему запроваджено принцип “єдиного вікна” обслуговування громадян, а для більшої зручності та ліквідації черг прийом ведеться щодня повний робочий день.

Керівництво Держземагентства України зазначає, що докладає всіх зусиль для впровадження комфортного обслуговування громадян. У відомстві діє телефон гарячої лінії 0 800 502 528, за яким можна повідомляти про затягування із видачею громадянам державних актів та інших документів, а також про інші порушення в земельній сфері.