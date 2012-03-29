Адвокати Авакова надали суду документи щодо політичності справи

Про це кореспондента УНІАН повідомив адвокат Юрій Вишневецький, інформуючи про рішення суду в Італії, де сьогодні розглядалася справа А.Авакова.«В суді італійською стороною захисту Авакова були надані документи, які підтверджують, що кримінальне переслідування Авакова здійснюється за політичними мотивами», - сказав Ю.Вишневецький, посилаючись на інформацію, надану йому захисниками А.Авакова в Італії.

За повідомленням його італійських колег, сказав Ю.Вишневецький, в судовому засіданні сьогодні було розглянуто два питання: встановлювалася особа, стосовно якої було поставлене питання про екстрадицію у зв'язку з порушенням кримінальної справи, а також з'ясовувалося питання про те, чи бажає ця особа бути екстрадованою на територію України.

«На засіданні була встановлена особа Авакова, він заявив, що не бажає бути екстрадованим», - сказав Ю.Вишневецький.

За його словами, «також були надані документи і з боку правоохоронних органів України».

«Розгляд справи, - повідомив адвокат, - був відкладений на 10 квітня».

На запитання, де у даний час перебуває А.Аваков і чи справді суд ухвалив рішення тримати його під вартою ще 40 днів, як про це пишуть ЗМІ, Ю.Вишневецький відповів: «У мене немає інформації, що таке питання розглядалося у цьому судовому засіданні. Стосовно його (А.Авакова) перебування під вартою у мене на цей час інформації немає. Прокоментувати не можу».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо).

Сьогодні Генпрокуратура повідомила, що суд в Італії прийняв рішення про застосування тимчасового арешту терміном на 40 діб до А.Авакова.