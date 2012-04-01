Адвокати Тимошенко ніяк не можуть вручити Фірташу повістку в суд

Адвокати Юлії Тимошенко заявляють про складнощі з врученням голові «РосУкрЕнерго» Дмитру Фірташу повістки до Окружного суду Нью-Йорка за позовом екс-прем'єра. Водночас, захисники Тимошенко вже проігнорували кілька можливостей вручити повістку відповідачу.

За даними ZN.UA, близько місяця тому адвокати запустили варіант передачі Фірташу повістки за Гаазькою конвенцією. Однак процедура ця може зайняти багато місяців: Мін'юст США, Мін'юст України, український суд, пошук відповідача судом.

Нагадаємо, за неодноразовим заявам захисника Тимошенко Сергія Власенка, Дмитра Фірташа чекає повістка в американський суд, і тільки складнощі з її врученням гальмують справу «РосУкрЕнерго».

Тимошенко звернулася до суду Нью-Йорка з позовом проти Фірташа і «РосУкрЕнерго» (документ)

«Наш випадок складний, оскільки в нашому переліку основних відповідачів значиться п. Фірташ. Це досить закрита людина, із серйозною системою особистої безпеки, що викликало проблеми із врученням йому повістки…Підкреслюю: завдання №1 — вручити повістку Фірташу. Суд почнеться через 21 день після вручення повістки останньому відповідачеві», — заявляв Власенко в інтерв'ю ZN.UA.

Водночас, у березні Дмитро Фірташ почав з'являтися на публічних заходах. Тільки на цьому тижні — на раді Федерації роботодавців у Львові, потім — на робочій зустрічі з керівниками 70 великих підприємств у Радміні Криму.

На початку ж березня Фірташ провів прес-конференцію, доступ на яку був відкритий для всіх. Чомусь на жоден із цих заходів, включаючи прес-конференцію після ради Федерації роботодавців, не зазирнув жоден із захисників чи депутатів БЮТ.

Таким чином, доступність відповідача захистом Тимошенко була просто проігнорована, а шанс вручити повістку публічно і при свідках упущений.