Глави МЗС понад 70 країн обговорили подальший тиск на режим у Сирії

Як передає Бі-Бі-Сі, результатом другої зустрічі так званої Групи друзів Сирії стало ухвалення рішення про створення робочої групи, яка виробить нові санкції щодо режиму сирійського президента. Члени групи зустрінуться в Парижі протягом найближчих двох тижнів.

Найближчим часом Вашингтон виділить повстанцям додаткові 12 мільйонів доларів. Про це заявила держсекретар США Хіларі Клінтон. В ході зустрічі вона висловила надію, що жорсткіші санкції змусять Х.Асада припинити кровопролиття в країні.

Росія і Китай, які раніше блокували дві резолюції Ради Безпеки ООН, спрямовані проти Х.Асада, відкинули запрошення на "зустріч друзів".

Б.Асад заявив про свою згоду на мирний план, запропонований спецпредставником ООН і Ліги арабських держав Кофі Аннаном.

Проте опозиція стверджує, що це не більше ніж прийом, мета якого виграти час, а уряди західних і багатьох арабських країн сприймають запевнення сирійського президента скептично.

За даними ООН, за рік повстання проти режиму Х.Асада в Сирії загинуло щонайменше 9 тисяч осіб.