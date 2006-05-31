Фракція БЮТ має більшість у Вінницькій міськраді

Депутати Вінницької міської ради створили три фракції. Про це кореспонденту УНІАН повідомив мер міста Вінниця Володимир ГРОЙСМАН.

За його словами, 7 депутатів, обраних за списком партії "Народний союз Наша Україна" та 3 депутати від партії "Віче" створили фракцію "Наша Україна", 27 депутатів створили фракцію Блоку Юлії Тимошенко та 5 - фракцію Соціалістичної партії.

За словами В.ГРОЙСМАНА, не задіяними у фракціях залишились 4 депутати від Партії регіонів та 3 – від Комуністичної партії.