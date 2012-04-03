КМДА: Київський інвестиційний форум стане традиційним

Київська влада має намір проводити інвестиційні форуми щороку – про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив голова столичної міськдержадміністрації Олександр Попов, повідомляє прес-служба КМДА.

«На жаль, раніше Київ не був готовий проводити заходи такого рівня. Ми більше року готувалися до форуму – це була дійсно копітка щоденна робота. Тепер ми хочемо, щоб Київський інвестиційний форум став традиційним. І коментарі його учасників підтверджують, що такі заходи можна і треба проводити щороку», – розповів Олександр Попов.

Також за словами очільника КМДА, найбільший інтерес серед інвесторів-учасників форуму викликали проекти, пов’язані з інноваційним розвитком, зокрема проект створення IT-парку «Bionic Hill».

«Це проекти, про впровадження яких ще кілька років тому ми навіть не мріяли. Нині це вже реальність. Я завжди наголошував, і сьогодні переконаний, що стрімкий розвиток міста можливий лише у контексті застосування інноваційних підходів. За цим напрямком – майбутнє», – підкреслив Олександр Попов.

Нагадаємо Перший Київський інвестиційний форум відбувся 29 березня. За його результатами Олександр Попов підписав з інвесторами шість Меморандумів про співпрацю, загальний бюджет яких перевищує 30 мільярдів гривень. Серед інших, підписано Меморандум про наміри реалізувати в Києві проект створення IT-парку «Bionic Hill». Столичний парк інформаційних та інших високих технологій розміститься у Святошинському районі Києва на площі 147 га. На його території будуть побудовані бізнес-центри та інкубатори, університет, готелі, спорткомплекс, ТРЦ, житлові будинки, школа і дитячі садки. У бізнес-центрах «Bionic Hill», які розташуються на майданчику площею понад 225 тис. квадратних метрів, працюватимуть українські та зарубіжні компанії, що спеціалізуються у сфері високих технологій, а також бізнес-інкубатори, венчурні фонди, відділення банків та інші організації, які будуть надавати сервісну підтримку бізнес-сектора.