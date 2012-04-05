Макуха: Питання про кредит від «Газпромбанку» ще відкрите

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха.

«Питання обговорюється, але рішення поки що не ухвалене», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» має намір залучити за процедурою закупівлі в одного учасника кредитну лінію у російського ВАТ «Газпромбанк», 41,7% якого належить російському газовому монополісту ВАТ «Газпром», з лімітом 2 млрд дол. для розрахунків за газ, що купується у «Газпрому».

Кредит залучається строком на сім років (2012-2019 рр.), очікувана вартість обслуговування кредиту становитиме 1,539 млрд дол. (зокрема в 2012 році – 182,1 млн. дол.).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.