На свята перехід кордону з Росією буде спрощеним

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, відповідно до домовленостей з російською стороною прийнято рішення про пропуск жителів Луганської (Україна) та Ростовської (РФ) областей через державний кордон у спрощеному режимі на період великодніх і травневих свят.

За даними Луганського прикордонного загону, пропуск буде здійснюватися в місцевих пунктах «Юганівка» (Україна) - «Маноцький» (РФ) і «Герасимівка» (Україна) - «Можаївка» (РФ) з 6 по 8 квітня 2012 року, з 13 по 16 квітня цього року, з 20 по 22 квітня, з 28 квітня по 1 травня, а також з 5 по 10 травня поточного року - з 05.00 до 19.00 (час київський).