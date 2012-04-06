Кузьмін: в Качанівській колонії ще 150 таких хворих як Тимошенко

Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер в п'ятницю.



«Чинне українське законодавство не передбачає лікування ув'язнених за кордоном, але, до речі, не забороняє», - сказав він.



Р.Кузьмін визнав, що переговори про можливе лікуванні Ю.Тимошенко в німецькій клініці, за пропозицією Німеччини йдуть, але про їх суті він не знає.



«Переговори йдуть ... Є пропозиція німецької сторони лікувати Тимошенко в Німеччині. Предметом переговорів є лікування Тимошенко за межами України», - сказав він, додавши що переговори повинні йти на рівні міністрів закордонних справ двох країн.



Водночас Р.Кузьмін зазначив, що у прокуратури немає ніяких даних і ніяких документів, що Ю.Тимошенко потребує термінового оперативного втручання. «Ми не маємо документів про те, що її стан здоров'я настільки поганий, що її потрібно негайно вивезти за кордон і лікувати її там», - сказав він. Р.Кузьмін зазначив, що йому зрозуміле бажання Ю.Тимошенко лікуватися в Німеччині. «Бажання лікуватися Юлії Володимирівни в Німеччині зрозуміло. І пропозиція, яку зробила німецька сторона, вона теж з точки зору політичної або гуманітарної виправдана», - сказав він.



При цьому Р.Кузьмін підкреслив, що в Качанівській колонії ще 150 ув'язнених з точно таким самим діагнозом як у Ю.Тимошенко. «І було б справедливо відправити до Німеччини не тільки Юлію Володимирівну, а й ще 150 ув'язнених тієї колонії. Це було чесно. Я не думаю, що німецька сторона захоче прийняти 151 українського ув'язненого », - додав він.

ВодночасР.Кузьмінпідкреслив,що навітьякщоуявити,щоЮ.Тимошенкоможепоїхатиналікування закордон,безвідповідізалишаютьсякількапитань.Зокрема, зазначиввін,хтоохоронятимеЮ.Тимошенко,оскільки «вона жможепоїхатине накурортіне всанаторій», хтобудезабезпечувати їїбезпеку,хтобудевідповідатизазаконністьпроведенняпроцедурта можливінаслідкивразі незабезпеченнябезпеки.«І чималоважнепитання, хтоплатитиме», -додав першийзаступник генпрокурора.