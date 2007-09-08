Тимошенко сьогодні відвідає Херсонську область
12:02, 08 вересня 2007Політика
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Лідер БЮТ підпише угоди з пенсіонерами
Сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в рамках свого передвиборчого туру регіонами України відвідає Херсонську область.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, на центральній площі міста Нова Каховка відбудеться мітинг за участю Ю.ТИМОШЕНКО.
Планується, що в Херсоні лідер БЮТ підпише угоди з пенсіонерами та ветеранськими організаціями, після чого відбудеться прес-конференція.
Увечері в обласному центрі відбудеться мітинг за участю Ю.ТИМОШЕНКО і прямий ефір на Херсонській обласній телерадіокомпанії «Скіфія».
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