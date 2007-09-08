Тимошенко сьогодні відвідає Херсонську область

Сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в рамках свого передвиборчого туру регіонами України відвідає Херсонську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, на центральній площі міста Нова Каховка відбудеться мітинг за участю Ю.ТИМОШЕНКО.

Планується, що в Херсоні лідер БЮТ підпише угоди з пенсіонерами та ветеранськими організаціями, після чого відбудеться прес-конференція.

Увечері в обласному центрі відбудеться мітинг за участю Ю.ТИМОШЕНКО і прямий ефір на Херсонській обласній телерадіокомпанії «Скіфія».