«Наша Україна» піде на вибори з об'єднаною опозицією

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, натомість «Наша Україна» долучається до процесу формування єдиного опозиційного фронту, який спільно бере участь у парламентських виборах.

Зокрема, голова політради партії «Наша Україна» Валентин Наливайченко поставив підпис під угодою КОДу, згідно з якою партії-члени комітету об`єднують свої дії, погоджують кандидатів до єдиного списку опозиції та своїх представників на мажоритарні округи. Щодо тих сил, які не долають 5-відсотковий виборчий бар’єр, діє відмова від окремого походу на вибори у 2012 році.

«Наша Україна» є невід’ємною та дієвою частиною об’єднаної опозиції. Сьогодні ми продемонстрували готовність діяти та йти уперед задля успіху української справи», - сказав В.Наливайченко.

Він нагадав, що «Наша Україна» була створена як майданчик для об’єднання українських патріотів, тому партія послідовно виступала за єдність патріотичних сил. «Така позиція відображена у рішеннях з’їздів та політичних рад партії. Сьогодні ми виконуємо ці рішення», - наголосив політик.

«Переконаний, що лише об’єднана опозиція здолає режим корупціонерів та українофобів», - заявив В.Наливайчеко.

Крім того, він прокоментував рішення Конституційного Суду щодо неконституційності одночасного балотування по одномандатному та багатомандатному виборчим округам.

Політик вважає, що це рішення є закономірним наслідком повної дискредитації і деморалізації цього органу.

«Ухвали суду, які неправомірно обмежили виборчі права трудових мігрантів і заборонили одночасне балотування кандидатів в депутати у мажоритарному окрузі та пропорційному списку, є формальним стартом системного перегляду виборчого закону в інтересах влади», - переконаний політик.

За його словами, у парламенті влада запропонувала «гру в наперстки», створила видимість, що є примарний шанс на виграш, а відтепер навіть «гру» припинила. У такій викривленій реальності немає сенсу сподіватися на справедливість.

«Загроза – серйозна. Справа полягає не в тому, що опозиції не вдасться за таких умов отримати належне представництво у Верховній Раді, а насамперед в тому, що воля українських громадян буде спотвореною і сфальшованою», - наголосив В.Наливайченко.

Він зауважив, що бачить лише один вихід з даної ситуації: проведення невідкладної зустрічі всіх опозиційних (і не лише парламентських) сил для вироблення єдиного переліку кроків, щоб зупинити задум Банкової. «Для всіх опозиціонерів пріоритет може бути лише один: як захистити голос виборців. Кулуарні переговори з владою – це помилка. З такою владою неможливо домовлятися. Опозиції необхідно негайно сформувати єдиний штаб і спільну правову команду для захисту чесних виборів», - впевнений політик.

В.Наливайченко підкреслив, що влада замахнулася не на політиків, а на майбутній вибір людей.

«Я підтримую оцінки Арсенія Яценюка про неминучі фальсифікації. Ми зобов’язані об’єднати всі адекватні політичні сили, громадські структури і рухи для захисту волевиявлення людей. Нашу позицію маємо негайно довести до міжнародних спостерігачів, аби не було чергової ілюзії, що влада готова провести вільні вибори», - заявив В.Наливайченко.