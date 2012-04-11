Януковича обурив напад на єврейського студента

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави зазначив, що глибоко стривожений фактом нападу на студента Арона Гончарова , студента київської єшиви при синагозі Бродського.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ вимагає від правоохоронних органів негайно знайти зловмисників і притягнути їх до відповідальності.

«Цей факт повинен сколихнути усі прошарки українського суспільства. Толерантність до людей різних віросповідань і національностей завжди була великим досягненням нашого суспільства. І ми повинні зробити все, щоб це надбання зберегти», - наголошує Президент.

«Не можна допустити розгулу радикальних настроїв нетерпимості, ненависті на ґрунті віри, мови чи національної приналежності. Ми будемо дуже суворо і жорстко присікати всі спроби подібних провокацій», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Єврейська громада Києва вимагає від правоохоронців ретельного розслідування нападу на 25-річного учня київської єшиви Олександра (Арона) Гончарова, якого вранці 8 квітня знайшли з проломленим черепом.

За інформацією сайту «Київ єврейський», 25-річний учень київської єшиви при синагозі Бродського, який прибув на навчання до Києва за рекомендацією луганського рабина, вийшов із синагоги о першій годині ночі і не повернувся. Як зафіксували камери відеоспостереження синагоги, молода людина виходила з синагоги в кіпі. Трагічний інцидент стався з ним після першої години ночі 8 квітня в центрі Києва на Бессарабській площі. “Швидка допомога” підібрала потерпілого у вкрай тяжкому стані з проломленою головою лише о 7-й ранку 8 квітня і, з не з`ясованих причин, не повідомила про це в міліцію.

Головний рабин України Моше Асман і члени єшиви розшукували хлопця більш як добу. І лише 9 квітня знайшли в реанімації міської лікарні №17. Хлопець перебував у критичному стані.

За інформацією сайту, лікарі впевнені, що на хлопця було здійснено напад і він був по-звірячому побитий, внаслідок чого у нього проломлений череп і діагностовано тяжку черепно-мозкову травму.

Але зараз у міліції намагаються класифікувати трагедію, що сталася, як нещасний випадок, нібито молода людина сама впала з високого парапету, і в результаті цього одержала травму, відзначає сайт.

А.Гончарова літаком доставили в медичний центр Тель-Авіва.