У Києві проломили череп єврею - громада вимагає розслідування

Про це повідомляє сайт «Київ єврейський».

За інформацією сайту, 25-річний учень київської єшиви при синагозі Бродського, який прибув на навчання до Києва за рекомендацією луганського рабина, вийшов із синагоги о першій годині ночі після святкування і не повернувся. Як зафіксували камери відеоспостереження синагоги, молода людина виходила з синагоги в кіпі.

Трагічний інцидент стався з ним після першої години ночі 8 квітня в центрі Києва на Бессарабській площі. “Швидка допомога” підібрала потерпілого у вкрай тяжкому стані з проломленою головою лише о 7-й ранку 8 квітня і, з не з`ясованих причин, не повідомила про це в міліцію.

Головний рабин України Моше Асман і члени єшиви розшукували хлопця більш як добу. І лише 9 квітня знайшли в реанімації міської лікарні №17. Хлопець перебував у критичному стані.

За інформацією сайту, лікарі впевнені, що на хлопця було здійснено напад і він був по-звірячому побитий, внаслідок чого у нього проломлений череп і діагностовано тяжку черепно-мозкову травму.

Але зараз у міліції намагаються класифікувати трагедію, що сталася, як нещасний випадок, нібито молода людина сама впала з високого парапету, і в результаті цього одержала травму, відзначає сайт.

Єврейська громада Києва вимагатиме від правоохоронців максимально ретельного розслідування цієї трагедії.

Впродовж двох днів вирішувалося питання про транспортування потерпілого до Ізраїлю, і сьогодні стало відомо, що А.Гончаров вже перебуває в медичному центрі Тель-Авіва. Його було доставлено туди на приватному спецлітаку, оснащеному реанімаційним устаткуванням.