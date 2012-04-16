Янукович віддасть свої мільйони на доброчинність

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів після участі у святковому Великодньому богослужінні в Києво-Печерський лаврі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Цього року ті кошти, які я отримав від видання деяких своїх книжок, я всі буду спрямовувати тільки на допомогу бідним людям, тим, хто хворіє, і, безумовно, перш за все, дітям», - сказав В.Янукович.

Згідно з декларацією Президента, у 2011 році ТОВ «Друкарня «Новий світ» з Донецька виплатило В.Януковичу авторську винагороду в сумі 16,4 млн грн за передані цьому видавництву права на його майбутні книжки.