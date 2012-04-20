Пшонка каже, що у Тимошенко жодних шансів лікуватись за кордоном

При цьому він посилається на те, що це не передбачено українським законодавством і законами європейських держав.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву генпрокурор зробив сьогодні на брифінгу в прокуратурі Запорізької області.

«Виїзд за кордон не передбачений законодавством: ніяким законом України, як і законодавством інших держав Європи й світу загалом не передбачено, щоб засуджена людина залишала країну для лікування за кордоном», - заявив В.Пшонка.

Генпрокурор зазначив, що медустанова, в якій Ю.Тимошенко пропонується пройти реабілітацію, «створено персонально для Тимошенко за межами установи, в якій вона відбуває покарання, й з урахуванням рекомендацій як українських, так і німецьких лікарів, які співпали як у плані діагностики, так і в плані реабілітації».

На думку В.Пшонки, відмова Ю.Тимошенко від лікування в цій медустанові – спроба уникнути відповідальності за свої діяння в суді.

«Потрібно пройти лікування, з'явитися перед судом, і хай суд ухвалює законне рішення – встановлює істину в справі, а не ховатися й робити все, щоб не відбувалися засідання суду. Але такого бажання немає, і це всім відомо», - заявив він.

Генеральний прокурор підкреслив, що зробить усе можливе, щоб у справі Ю.Тимошенко все було «за законом, а не за політикою».

«Не треба ховатися за політику і за якісь інші причини, яких насправді немає. Є кримінальна справа – за зловживання в період керівництва ЄЕСУ, й рішення по ній - за судом. Я переконаний, що в суді будуть підтверджені всі ті докази, які є проти Тимошенко у слідства, а вони є, хто б що не політизував і не придумував. Є прямі докази винуватості Тимошенко: розкрадання, зловживання й несплати податків, і за це треба нести відповідальність», - заявив В.Пшонка.