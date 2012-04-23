Власенко каже, що проблему лікування Тимошенко можна зняти за 5 хвилин

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко готова надати свою згоду на лікування у Центральній клінічній лікарні № 5 "Укрзалізниці" Харкова за умови допущення до лікувального процесу незалежних лікарів.

Про це сказав захисник екс-прем'єра Сергій Власенко в ефірі телеканалу ТВі, повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Юлія Тимошенко чітко обстоює свою позицію, яка складається з двох елементів: неухильне виконання рекомендацій німецьких лікарів і лікування незалежними лікарями – чи то українськими, чи то іноземними. У нас немає проблем з тим обладнанням, яке є у харківській ЦКЛ. Але протягом трьох місяців Юлія Тимошенко подає заяву про допуск незалежного українського лікаря, якому вона довіряє - професора Миколу Поліщука, а нам пишуть відписки", - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що будь-який ув’язнений у разі відсутності лікаря-фахівця у медичній частині колонії може звернутися з відповідною заявою про допуск до лікування лікаря, якому він довіряє. "Відповідно до закону, пенітенціарна служба зобов’язана не лише по відношенню до Тимошенко, по відношенню до будь-якого ув’язненого допустити до нього лікаря, якщо відповідного фахівця нема у медичній частині колонії. Ми вже зрозуміли, що фахівця в медичній частині колонії нема, тому треба допустити Поліщука", - додав захисник.

С.Власенко нагадав, що під час попереднього розгляду справи щодо діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України" у Харкові на мітинг проти Ю.Тимошенко лікарів і вчителів виганяли у примусовому порядку. "А як можна тим людям довірити лікування, якщо вони йдуть на мітинг примусово? Як можна довіряти тому лікарю, який писав, що Тимошенко здорова, у той час, коли слухали справу у Лук'янівському СІЗО?", - зазначив захисник.

"Якби Українська держава хотіла забезпечити лікування Юлії Тимошенко, то можна було або допустити Миколу Поліщука до лікування, або допустити німецьких лікарів, і це зняло б проблеми за п’ять хвилин. Ось, наприклад, ви сідаєте у літак, і вам авіакомпанія говорить: "У нас дуже гарний літак, у нас є питання з пілотом, але літак дуже гарний". Ви сядете в такий літак? Я – ні. І Тимошенко не хоче сідати в такий літак, тим більше, що коли їй передавали так звану поінформовану згоду про лікування, то там побічних наслідків – на дві сторінки", - підкреслив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко була переведена з Качанівської колонії до лікарні «Укрзалізниці» у Харкові увечері 20 квітня.

Напередодні С.Власенко заявив, що Ю.Тимошенко було перевезено до лікарні без її як усної, так і письмової згоди.

22 квітня близько 12.40 Ю.Тимошенко повернули з лікарні до Качанівської виправної колонії. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Мойсеєнко, лікарі запропонували Ю.Тимошенко обстеження та лікування, від чого екс-прем'єр вімовилась. Р.Моісеєнко зазначила, що після цього було ухвалено рішення дати Ю.Тимошенко виписку з лікарні та відправити до виправного закладу.

Згідно з висновком німецьких лікарів, який опублікувала 21 квітня на своєму сайті партія "Батьківщина", лікування Ю.Тимошенко в лікарні Харкова не рекомендовано.

Ю.Тимошенко наполягає на виконанні рекомендацій, розроблених німецькими лікарями після її обстеження, та проведенні лікування незалежними лікарями.