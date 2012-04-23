У Києві під час Євро перекриють центральні вулиці (перелік)

15:20, 23 квітня 2012
Політика
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В УДАІ попереджають, що надана інформація може змінюватись.  

Ці два клоуни символізують Євро-2012

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва з посиланням на проект розпорядження столичної міськдержадміністрації.

Проектом передбачено перекриття бульвару Лесі Українки від вул. Кутузова до вул. Івана Кудрі в обох напрямках; вул. Червоноармійської від вул. Федорова до бульвару Тараса Шевченка; вул. Жилянської від вул. Горького до вул. Шота Руставелі; вул. Саксаганського від вул. Горького до вул. Еспланадної.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з відкриттям фан-зони до Євро-2012, з 28 травня по 7 липня буде перекрито вулицю Хрещатик від Інститутської до Б. Хмельницького.

Згідно з розпорядженням КМДА від 30 березня 2012 року №512, рух транспорту на Хрещатику буде перекрито з 00.00 28 травня до 1.00 7 липня на відрізку від вул. Інститутської до вул. Богдана Хмельницького. Рухатись цим відрізком дороги зможуть лише спеціальні автомобілі та акредитований транспорт.

 

 

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