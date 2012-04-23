У клініці «Укрзалізниці» підтвердили, що Тимошенко скаржилася на біль

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це на брифінгу в лікарні підтвердив головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв.

Він зауважив, що болі в спині у Ю.Тимошенко медики полегшували «таблетованими препаратами».

«Перебування було справді коротким, спокійним. Скарги були на болі у спині, які ми полегшували за допомогою застосування таблетованих препаратів», - сказав він.

М.Афанасьєв наголосив, що ЦКЛ «Укрзалізниці» у тому числі спеціалізується на лікуванні захворювань хребта і може за необхідності надати необхідну допомогу екс-прем’єру. «Подивимось, як розвиватимуться події, в усякому разі, клініка готова запропонувати свою допомогу Юлії Володимирівні», - сказав він.

У свою чергу, перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Моісеєнко підкреслила, що Ю.Тимошенко не скаржилася на умови при транспортуванні та умови, створені в медичному закладі.

«Як під час транспортування, так і під час перебування в лікарні Юлії Володимирівни, а також після того, як була доставка її назад, у колонію, ніяких скарг медичному персоналу не було з боку Юлії Володимирівни», - сказала Р.Моісеєнко.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня ввечері Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

За словами Р.Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження і лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.