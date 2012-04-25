Хорошковський запевнив Президента Європарламенту, що вибори будуть чесними

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.

«Ми зі свого боку запевнили пана Шульца, що наш уряд робить все від нас залежне для того, щоб були абсолютно чесні прозорі вибори, ми на це розраховуємо, ми цього хочемо», - сказав В.Хорошковський.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Україні відбудуться 28 жовтня цього року.