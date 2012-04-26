Львівська облрада вимагає захистити пам'ять Івана Дем'янюка

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення сьогодні під час сесії обласної ради проголосував 81 депутат зі 116.

Депутати також звернулися до колег Івано-Франківської, Тернопільської та інших обласних рад підтримати їхнє звернення.

У зверненні депутати наголошують: «Львівська обласна рада вважає, що негуманний, по суті, абсурдний вирок Баварського земельного суду від 12 травня 2011 року про 5-річний термін ув'язнення прискорив смерть Івана Дем'янюка».

«Депутати Львівської обласної ради V та VІ скликань двічі зверталися до керівництва України про необхідність надання юридичного захисту українцеві І.Дем'янюку, але безрезультатно. Таке потурання призвело до того, що відповідальність за нацистські злочини, приписувані І.Дем'янюку, мимоволі падає на Державу Україна», - йдеться у тексті звернення.

Депутати «вжити невідкладних заходів для припинення наруги над пам'яттю українця Івана Дем'янюка та захистити його добре ім'я, а також імідж Держави Україна».

«Вважаємо за необхідне порушити питання про притягнення до відповідальності винних у переслідуванні Івана Дем'янюка, зокрема, в ухваленні щодо нього завідомо неправосудного рішення», - заявляє Львівська облрада.