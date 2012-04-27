Верхівка регіоналів уже роз’їхалась, іншим квитки сказали не купляти
12:50, 27 квітня 2012Політика
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Регіонали пішли з Ради, опозиція продовжує блокувати трибуну.
Опозиція продовжує блокувати трибуну
У президії залишилося близько 25 депутатів. Виходи до коридорів з боку президії заблоковані стільцями, пише «Українська правда»
Тим часом майже всі провладні депутати залишили залу засідань. Однак в опозиціонерів є інформація, що всі видні регіонами вже поїхали, а залишилися депутати рангом поменше, яких попросили не брати квитки на п’ятницю.
В парламенті ходять чутки про позачергове засідання 28 квітня. Опозиціонери заявили, що залишатимуться в парламенті у суботу, бо це офіційний робочий день.
Група депутатів-опозиціонерів вирушить до Харкова, щоб підтримати Юлію Тимошенко.
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