Верхівка регіоналів уже роз’їхалась, іншим квитки сказали не купляти

У президії залишилося близько 25 депутатів. Виходи до коридорів з боку президії заблоковані стільцями, пише «Українська правда»

Тим часом майже всі провладні депутати залишили залу засідань. Однак в опозиціонерів є інформація, що всі видні регіонами вже поїхали, а залишилися депутати рангом поменше, яких попросили не брати квитки на п’ятницю.

В парламенті ходять чутки про позачергове засідання 28 квітня. Опозиціонери заявили, що залишатимуться в парламенті у суботу, бо це офіційний робочий день.

Група депутатів-опозиціонерів вирушить до Харкова, щоб підтримати Юлію Тимошенко.