На вулиці Дніпра вивели БТРи. Беркут обшукує людей з рюкзаками (фото)

За повідомленнями очевидців, опублікованих в твіттері, на вулиці Дніпропетровська після вибухів вивели БТРи.

Також повідомляється, що в місті перекритий проспект Карла Маркса від вулиці Карла Лібнехта в бік вокзалу. Також повідомляється, що Беркут перевіряє людей з рюкзаками, сумками і підозрілими пакетами.