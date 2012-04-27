На вулиці Дніпра вивели БТРи. Беркут обшукує людей з рюкзаками (фото)

14:31, 27 квітня 2012
Політика
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Правоохоронні органи почали перевірки підозрілих людей у Дніпропетровську.

За повідомленнями очевидців, опублікованих в твіттері, на вулиці Дніпропетровська після вибухів вивели БТРи.

МВС вивело на вулиці Дніпропетровська БТРи, фото очевидців з Твіттера

 

Також повідомляється, що в місті перекритий проспект Карла Маркса від вулиці Карла Лібнехта в бік вокзалу. Також повідомляється, що Беркут перевіряє людей з рюкзаками, сумками і підозрілими пакетами.

Міліция обшукує підозрілу людуну у Дніпропетровську, фото з Twitter

 

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