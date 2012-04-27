На вулиці Дніпра вивели БТРи. Беркут обшукує людей з рюкзаками (фото)
14:31, 27 квітня 2012Політика
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Правоохоронні органи почали перевірки підозрілих людей у Дніпропетровську.
За повідомленнями очевидців, опублікованих в твіттері, на вулиці Дніпропетровська після вибухів вивели БТРи.
МВС вивело на вулиці Дніпропетровська БТРи, фото очевидців з Твіттера
Також повідомляється, що в місті перекритий проспект Карла Маркса від вулиці Карла Лібнехта в бік вокзалу. Також повідомляється, що Беркут перевіряє людей з рюкзаками, сумками і підозрілими пакетами.
Міліція обшукує підозрілу людину у Дніпропетровську, фото з Twitter
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