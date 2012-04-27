Власенко готовий проводити будь-яку експертизу фото побитої Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про на цьому під час брифінгу під стінами Качанівської колонії наполіг захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

«Ми маємо оригінал цифрового носія. Ми готові його надати для проведення будь-яких експертиз. Тільки у мене прохання - не в Україні. Там нема фотомонтажу, це неможливо», - сказав С.Власенко.

Захисник відмовився назвати, хто і яким чином зробив ці фотографії, зазначивши, що вони високоякісні та зроблені на 8-мегапіксельному фотоапараті.

С.Власенко також зачитав журналістам висновки судмедекспертів, які на підставі цих фотознімків вирішили, що травми Ю.Тимошенко «є результатом дії твердого предмету».

«Зазначені ушкодження – результат дії твердих предметів, вони могли бути заподіяні у строк не менше 4-6 діб до моменту фотофіксації. Ушкодження на лівій верхній кінцівці могли виникнути при захваті кінцівки сторонньою рукою. Синець із внутрішньошкірними крововиливами, розташований на передній черевній стінці справа, також є результатом дії твердого предмету. За своєю формою та іншими особливостями найбільш вірогідно він виник внаслідок удару кулаком зі значною силою», - процитував висновок експертів С.Власенко.

Він повідомив, що відповідні висновки на підставі фотографій зробили колишні експерти Київського обласного бюро судмедекспертиз.

«Експертизу зробили експерти Ситник і Селін – це експерти з багаторічним стажем. Це колишні експерти, в тому числі завідувачі відділом Київського облбюро судмедекспертизи, це люди, які з 1973 по 2004 рік займалися судово-медичною експертизою», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Омбудсман Ніна Карпачова поширила фотографії тілесних ушкоджень екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко. Знімки датовані середою, 25 квітня, тобто через п`ять днів після транспортування Ю.Тимошенко до лікарні, в ході чого, за її словами, було завдано тілесних ушкоджень. Фотографії зробила сама Н.Карпачова.

Також Н.Карпачова поширила ці фотографії серед дипломатів країн Європейського Союзу в ході зустрічі, що відбулася сьогодні у Представництві ЄС у Києві.

Оприлюднити фотодокази довелося після заяви прес-служби Партії регіонів про те, що історія з побиттям Ю.Тимошенко зрежисована для дискредитації керівництва України й відволікання від "злочинної діяльності" лідера опозиції.