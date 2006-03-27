Лідер симпатій у жіночій колонії
07:38, 27 березня 2006Політика
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У Чернігові в голосуванні взяли участь 61,5% виборців
У Чернігові в голосуванні взяли участь 61,5% виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова окружної виборчої комісії ТВО №211 Микола ГАЄВОЙ.
Загальна кількість виборців, які отримали бюлетені, – 144,5 тис. осіб, за місцем перебування проголосували 2 тис. 661 виборець, відкріпними посвідченнями скористалися 112 осіб.
Всього до списку виборців у Чернігові включені 235 тис. чернігівців.
Однією з перших дільниць, де підрахували голоси, стала закрита дільниця №124, розміщена на території жіночої колонії. Із 947 виборців 702 проголосували за Партію регіонів, 67 – не підтримали жодної політичної сили, повідомив М.ГАЄВОЙ.
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