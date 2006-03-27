Лідер симпатій у жіночій колонії

У Чернігові в голосуванні взяли участь 61,5% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова окружної виборчої комісії ТВО №211 Микола ГАЄВОЙ.

Загальна кількість виборців, які отримали бюлетені, – 144,5 тис. осіб, за місцем перебування проголосували 2 тис. 661 виборець, відкріпними посвідченнями скористалися 112 осіб.

Всього до списку виборців у Чернігові включені 235 тис. чернігівців.

Однією з перших дільниць, де підрахували голоси, стала закрита дільниця №124, розміщена на території жіночої колонії. Із 947 виборців 702 проголосували за Партію регіонів, 67 – не підтримали жодної політичної сили, повідомив М.ГАЄВОЙ.