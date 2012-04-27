Президент Європарламенту висловив співчуття Україні
18:27, 27 квітня 2012Політика
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Президент Європарламенту Мартін Шульц під час телефонної розмови з прем`єр-міністром України Миколою Азаровим висловив співчуття постраждалим в результаті вибухів у Дніпропетровську.
|Мартін Шульц зателефонував Азарову
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров написав під час спілкування з користувачами мережі Facebook.
«Я хочу передати усім постраждалим також слова співчуття від президента Європарламенту Мартіна Шульца, з яким у мене сьогодні, зовсім недавно, відбулася телефонна розмова, під час якої він просив передати слова співчуття від Європарламенту усім потерпілим громадянам Дніпропетровська», - написав М.Азаров.
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