Президент Європарламенту висловив співчуття Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров написав під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Я хочу передати усім постраждалим також слова співчуття від президента Європарламенту Мартіна Шульца, з яким у мене сьогодні, зовсім недавно, відбулася телефонна розмова, під час якої він просив передати слова співчуття від Європарламенту усім потерпілим громадянам Дніпропетровська», - написав М.Азаров.