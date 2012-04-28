Кличко і Яценюк марно домовлялися на очах у Шустера
00:38, 28 квітня 2012Політика
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Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк закликав в ефірі Шустер Live лідера партії "УДАР" Віталія Кличка об'єднатися на виборах до Верховної Ради України.
За його словами, об'єднана опозиція випередить Партію регіонів на виборах мінімум на 5%.
У відповідь В.Кличко сказав, що потрібно домовлятися на округах, щоб не повторити ситуацію в Обухові, коли через висування кількох кандидатів від опозиції, виграє представник Партії регіонів. Водночас підкреслив, що на вибори треба йти окремо, щоб отримати більшість у парламенті «як мінімум 51%». Він вважає, що опозиція набере більше голосів, якщо партія «УДАР» піде окремо.
А.Яценюк, звертаючись до В.Кличка, сказав: «Віталію, дорогий мій друг, давай разом йдемо і переможемо. Якщо ми будемо разом, ми їх сдєлаєм. Почуй мене".
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