Кличко і Яценюк марно домовлялися на очах у Шустера

За його словами, об'єднана опозиція випередить Партію регіонів на виборах мінімум на 5%.



У відповідь В.Кличко сказав, що потрібно домовлятися на округах, щоб не повторити ситуацію в Обухові, коли через висування кількох кандидатів від опозиції, виграє представник Партії регіонів. Водночас підкреслив, що на вибори треба йти окремо, щоб отримати більшість у парламенті «як мінімум 51%». Він вважає, що опозиція набере більше голосів, якщо партія «УДАР» піде окремо.



А.Яценюк, звертаючись до В.Кличка, сказав: «Віталію, дорогий мій друг, давай разом йдемо і переможемо. Якщо ми будемо разом, ми їх сдєлаєм. Почуй мене".