Янукович покликав в гості прем'єра Австралії

Про це йдеться у листі В.Януковича на адресу прем`єр-міністру Австралії Джулії Гіллард, повідомила прес-служба Глави держави.

«Високо ціную цей важливий прояв солідарності та підтримки Вашою країною міжнародних зусиль з ліквідації наслідків найбільшого в історії людства техногенного лиха - Чорнобильської катастрофи», - зазначив Президент України.

Він висловив упевненість, що Україна та Австралія і надалі докладатимуть зусиль для зміцнення ядерної безпеки у світі.

В.Янукович також запросив Дж.Гіллард здійснити візит в Україну.