Янукович покликав в гості прем'єра Австралії

15:59, 29 квітня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович подякував уряду Австралії за рішення здійснити фінансовий внесок до Чорнобильського фонду «Укриття». 

Віктор Янукович під час церемонії запуску технологічного циклу будівництва арки ЧАЕС. 26 квітня
Про це йдеться у листі В.Януковича на адресу прем`єр-міністру Австралії Джулії Гіллард, повідомила прес-служба Глави держави.

«Високо ціную цей важливий прояв солідарності та підтримки Вашою країною міжнародних зусиль з ліквідації наслідків найбільшого в історії людства техногенного лиха - Чорнобильської катастрофи», - зазначив Президент України.

Він висловив упевненість, що Україна та Австралія і надалі докладатимуть зусиль для зміцнення ядерної безпеки у світі.

В.Янукович також запросив Дж.Гіллард здійснити візит в Україну.

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