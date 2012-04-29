Янукович покликав в гості прем'єра Австралії
15:59, 29 квітня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович подякував уряду Австралії за рішення здійснити фінансовий внесок до Чорнобильського фонду «Укриття».
|Янукович подякував Дж.Гіллард
«Високо ціную цей важливий прояв солідарності та підтримки Вашою країною міжнародних зусиль з ліквідації наслідків найбільшого в історії людства техногенного лиха - Чорнобильської катастрофи», - зазначив Президент України.
Він висловив упевненість, що Україна та Австралія і надалі докладатимуть зусиль для зміцнення ядерної безпеки у світі.
В.Янукович також запросив Дж.Гіллард здійснити візит в Україну.
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