ЗМІ: Австрійський уряд бойкотує Євро в Україні через ситуацію з Тимошенко

Як повідомляє РІА «Новости», про це пише австрійське видання Kurier із посиланням на заяву міністра закордонних справ Австрії, віце-канцлера Міхаеля Шпінделеггера.

"Жоден із членів австрійського уряду не візьме участі в іграх (у рамках Євро-2012), це свідчення нашої солідарності", - заявив глава австрійського МЗС.

За словами М.Шпінделеггера, уряд Австрійської Республіки рішуче засуджує дії української влади по відношенню до Ю.Тимошенко, а також відсутність доступу екс-прем'єра України до якісного медичного обслуговування.

При цьому, як підкреслив австрійський віце-канцлер, рішення уряду слід розцінювати виключно як політичний сигнал.

"Було б неправильно говорити про те, що змагання не повинні відбутися", - заявив М.Шпінделеггер.

Раніше федеральний канцлер Вернер Файман закликав висловити невдоволення подіями в Україні. Він заявив, що Австрія повністю підтримує реакцію на ситуацію з Ю.Тимошенко зі сторони сусідньої Німеччини.

У неділю німецький журнал Spiegel повідомив, що канцлер ФРН Ангела Меркель через ситуацію з Ю.Тимошенко може рекомендувати членам уряду Німеччини бойкотувати чемпіонат Європи з футболу в Україні. За інформацією видання, сама А.Меркель збирається поїхати на чемпіонат лише в тому випадку, якщо Ю.Тимошенко звільнять.

Раніше міністр оборони Австрії Норберт Дарабос, який також відповідає за спорт, ухвалив рішення не бути присутнім на товариському матчі Австрія-Україна, який відбудеться 1 червня в місті Інсбрук. Спочатку планувалося, що Н.Дарабос прийде на гру, але він скасував візит, щоб "подати сигнал" владі України у зв'язку із ситуацією навколо Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу також заявив, що не має наміру брати участь у заходах фінальної частини нинішнього чемпіонату Європи з футболу в Україні.