ГПУ заявляє, що Тимошенко не може лікуватися за кордоном

Лікування засуджених, зокрема екс-прем`єра України Юлії Тимошенко, за кордоном, не передбачене українським законодавством, заявили РІА «Новости» в прес-службі Генпрокуратури України.

Прем`єр і обраний президент РФ Володимир Путін у четвер заявив, що Росія могла б прийняти на лікування Тимошенко, якби це дозволила українська влада. Раніше німецька влада повідомляла, що веде переговори з українською стороною про можливе лікування Тимошенко в Німеччині. Тоді генпрокурор України Віктор Пшонка говорив, що лікування Тимошенко за межами України не передбачене законом.

"Німеччина і Росія в даному питанні для нас - однакові. Процедура одна", - сказали в Генпрокуратурі.

Екс-прем`єр була засуджена в жовтні 2011 року на сім років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін в колонії в Харкові.

Ще під час процесу у "газовій" справі Тимошенко стала скаржитися на болі в спині. Усередині лютого екс-прем`єра оглянула медкомісія у складі лікарів з Канади і Німеччини (екс-прем`єр не раз заявляла про те, що не вірить лікарям українського МОЗу). Генпрокурор України за рекомендаціями німецьких медиків доручив лікувати Тимошенко в медустанові поза стінами колонії, для чого була вибрана харківська клініка компанії "Укрзалізниця", проте екс-прем`єр відмовилася лікуватися в ній.