У Чернівцях провели пародію на першотравневу демонстрацію

Як зазначили УНІАН організатори акції, близько 30 молодих людей, символізуючи усі верстви населення України, для яких врешті «настало покращення", під першотравневі заклики у дусі радянських демонстрацій пройшли з плакатами нинішніх вождів, урочистими гаслами, транспарантами під мелодії духового оркестру Соборною площею міста.

За словами активіста молодіжного крила партії «Фронт змін», депутата Чернівецької обласної ради Віталія Захарука, цим перфомансом молоді «фронтовики» мали намір продемонструвати сучасні реалії життя через призму радянських традицій.

«Ми хочемо висловити респект за покращення життя вже сьогодні «вождям» української політики – Януковичу, Азарову, Табачнику, губернаторові Буковини Папієву та іншим діячам від воїнів-афганців, чорнобильців, лікарів, освітян, шахтарів, студентства та надзвичайно вдячного селянства», - сказав В.Захарук.

Наприкінці «параду» її учасники викинули у символічний «Смітник історії» плакати із зображеннями керівників держави та регіону.

Як зазначили організатори, акція стала продовженням демонстрації протестного настрою молоді Буковини щодо політики нинішньої влади на чолі з Віктором Януковичем, стала симетричною відповіддю на "червоний шабаш", влаштований на Хрещатику на 1 травня та який транслювало державне телебачення.