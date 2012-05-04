ГПУ відмовила Тимошенко у порушенні кримінальної справи за її заявою про побиття в колонії

Генеральна прокуратура України відмовила екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко у порушенні кримінальної справи за її заявою про побиття під час транспортування із Качанівської виправної колонії до лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

«Прокуратура Харківської області винесла, на мій погляд, на погляд наших працівників, професійний офіційний документ – постанову про відмовлення в порушенні кримінальної справи», - сказав В.Пшонка.

Він зауваживши, що розслідуванням подібного інциденту могла займатися і прокуратура району, і прокуратура міста, однак за дорученням Генпрокуратури це робила прокуратура Харківської області.

Як зазначив В.Пшонка, матеріали перевірки містять три томи, вони були детально вивчені вчора працівниками центрального апарату ГПУ, і було прийнято рішення, що постанова винесена без порушень.

Генпрокурор заявив, що Ю.Тимошенко може оскаржити постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо її побиття, а прокуратура може належним чином відреагувати щодо надання неправдивої інформації про скоєння правопорушення відносно неї.

«Я вважаю, що продовження цієї історії є таким чином, що право Тимошенко оскаржити в суді (постанову прокуратури)», - сказав В.Пшонка.

«Суд прийме рішення, і в залежності від рішення суду потім право буде у Харківської прокуратури прийняти інші правові оцінки», - сказав В.Пшонка на запитання, чи вживатиме прокуратура якихось заходів щодо Ю.Тимошенко за завідомо неправдиві заяви про злочин.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

24 квітня захисник Сергій Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра у колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня. Про побиття також заявила сама Ю.Тимошенко.

Керівництво Качанівської колонії, прокуратура та ДПтС спростувало ці заяви.

Президент України Віктор Янукович дав доручення Генпрокуратурі провести розслідування за заявою про побиття Ю.Тимошенко.

25 квітня на той час Омбудсмен Ніна Карпачова заявила, що її представник під час огляду Ю.Тимошенко виявив на її тілі синці на передпліччі, ділянці ліктьового суглобу правої руки, а також значного розміру синця у правій пахвинній ділянці живота.

Н.Карпачова назвала дії працівників Качанівської колонії стосовно Ю.Тимошенко катуванням.

27 квітня Н.Карпачова поширила фотографії тілесних ушкоджень екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко. Знімки датовані середою, 25 квітня, тобто через п`ять днів після транспортування Ю.Тимошенко до лікарні, в ході чого, за її словами, було завдано тілесних ушкоджень. Фотографії зробила сама Н.Карпачова.