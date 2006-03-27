У Херсонській області - хаос

У Херсонській області у виборчих комісіях почався хаос - опрацьовано лише 3,4% бюлетенів, а люди не витримують нервового напруження і йдуть з дільниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Херсонського обласного осередку Комітету виборців України Дементій БЄЛИЙ.

За його словами, на 6.00 по Херсону окружна виборча комісія №184 обробила 3% бюлетенів, Бериславська ОВК №185 – 1%, Новокаховська ОВК №186 – 5%, Цюрупинська ОВК №187 - 1%, Новотроїцька ОВК №188 – 2%.

Д.БЄЛИЙ констатує, що до підрахунку голосів до місцевих рад комісії ще й не приступали, більше того, є такі дільниці, де і досі не відкривали скриньки для голосування.

Д.БЄЛИЙ відзначає низький рівень підготовки членів виборчих комісій, які «не можуть за 8 годин зробити те, що можна зробити максимум за три години» - підсумував він.

Голова Херсонського обласного осередку КВУ розповів, що спостерігачі також не витримують навантаження і йдуть з дільниць. Він вважає, що це, можливо, є спланованою акцією зриву виборів, коли можна сфальсифікувати результати. «Здається, що процес спеціально затягують, щоб спостерігачі не витримували і йшли з дільниць. Вони ж вже в істериці. Це неймовірно, доба ж минула…, коли люди прийшли на дільницю», - додав Д.БЄЛИЙ.