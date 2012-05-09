Євродепутат: Януковичу дали останні два тижні

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив голова делегації Європейського парламенту у співпраці з Україною Павел Коваль.

Він назвав перебільшенням заяви деяких коментаторів, що перенесення запланованого на суботу саміту є «катастрофою» Президента України Віктора Януковича.

«Якщо не буде спроби вийти з цієї ситуації, то точно будуть складніші (проблеми)», - сказав депутат, котрий представляє в Європарламенті Польщу.

На його думку, українська влада фактично не мала жодного іншого виходу, крім того, аби перенести саміт, на який відмовилися приїхати більшість запрошених гостей.

П.Коваль сказав, що перенесення заходу дало українцям та європейським партнерам «два тижні» на пошук шляхів вирішення справи Ю.Тимошенко, звільнення якої західні політики домагаютьcя з моменту її арешту у серпні 2011 року.

«Це сильний попереджувальний сигнал, що напрямок політики повинен бути змінений, і думаю, що цей сигнал дуже чітко зараз починають розуміти в найважливіших будинках в Києві»,- відзначив депутат.

«Рух в справі Тимошенко необхідний і більш-менш відомо, в якому напрямку він повинен бути. Давайте дамо час на закулісні розмови дипломатів та політиків, котрі відповідають за цю справу», - додав П.Коваль.

Він також сказав, що сторони не мають багато часу в умовах «ускладнення ситуації» Ю.Тимошенко та наближення Євро-2012.