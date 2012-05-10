Турчинов каже, що «Доктора Пі» йому насватали в Секретаріаті Ющенка

Перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов пов’язує сьогоднішній виклик на допит до Головного слідчого управління МВС зі спробами влади відволікти його від опозиційної діяльності й не виключає, що напередодні форуму опозиційних сил 12 травня його знову можуть викликати на допит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Турчинов заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після понад двохгодинного перебування на допиті у Головному слідчому управлінні МВС, куди його викликали як свідка у кримінальній справі проти так званого «Доктора Пі» - Андрія Слюсарчука, якого звинувачують у шахрайстві.

О.Турчинов зазначив, що А.Слюсарчук дійсно працював у нього нетривалий час, але жодних документів не готував.

При цьому О.Турчинов зазначив, що запитав у слідчих, чи допитували у цій справі екс-Президента України Віктора Ющенка, який готував указ щодо створення Інституту мозку, яким мав керувати А.Слюсарчук, і з’ясував, що того не допитували; чи допитували міністра освіти і науки Дмитра Табачника, який присвоював А.Слюсарчуку звання професора, і з’ясувалось, що його також не допитували, так само як і чинного Президента Віктора Януковича, який нагороджував А.Слюсарчука державними преміями.

«Тому я розумію, що цей допит - можливість відволікти час. У нас дуже багато роботи з підготовки форуму опозиційних сил, який відбудеться, хоче цього влада чи ні, в суботу, 12 травня», - наголосив О.Турчинов, зауваживши, що представники опозиції вже звикли до допитів.

Продовжуючи тему, він зауважив, що слідчі не змогли ні знайти, ні поставити йому якихось компрометуючих запитань. «Але часу, дійсно, шкода», - сказав перший заступник голови партії «Батьківщина».

О.Турчинов також пригадав, що А.Слюсарчука рекомендував працевлаштувати у Кабінет міністрів один із заступників Секретаріату тодішнього Президента В.Ющенка.

Разом з тим, О.Турчинов повідомив, що, пропрацювавши в Кабміні декілька місяців, А.Слюсарчук не зміг виконати свою обіцянку і надати відповідні матеріали щодо системи психологічної реабілітації жертв техногенних катастроф.

О.Турчинов також зазначив, що рекомендував слідству з’ясувати обставини підписання В.Ющенком указу про створення Інституту мозку, а також за які видатні наукові заслуги А.Слюсарчука нагородив В.Янукович.

«Тобто ці обставини дійсно цікаві, тому що, ви розумієте, Інститут мозку можна було створити тільки за погодженням Кабінету міністрів, а Кабінет міністрів це питання не погоджував», - зазначив О.Турчинов.

При цьому він зауважив, що свого часу давав доручення апарату Кабміну ретельно перевірити документи А.Слюсарчука, і йому доповіли, що документи справжні.

За словами О.Турчинова, за весь час роботи А.Слюсарчука в Кабінеті міністрів він лише двічі спілкувався з ним.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією МВС України, виклик О.Турчинова слідчими ГСУ пов’язаний із розслідуванням кримінальної справи за обвинуваченням А.Слюсарчука у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ст. 138 (незаконна лікувальна діяльність), ч. 2, 3 ст. 190 (шахрайство) і ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

У ході розслідування зазначеної справи отримано дані про те, що А.Слюсарчук у період з грудня 2009 року по березень 2010 року працював у Кабінеті міністрів України на посаді радника першого віце-прем`єр-міністра О.Турчинова.

Довідка УНІАН. Кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і проводив обчислення з числами астрономічних розмірів. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що А.Слюсарчук - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вишу, ні вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

А.Слюсарчук утримується у Львівському СІЗО.