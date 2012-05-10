Турчинов каже, що «Доктора Пі» йому насватали в Секретаріаті Ющенка

13:04, 10 травня 2012
Політика
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Турчинов пов’язує виклик на допит зі спробами влади відволікти його від опозиційної діяльності й не виключає, що напередодні форуму опозиційних сил його знову можуть викликати на допит.  

Олександр Турчинов

Перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов пов’язує сьогоднішній виклик на допит до Головного слідчого управління МВС зі спробами влади відволікти його від опозиційної діяльності й не виключає, що напередодні форуму опозиційних сил 12 травня його знову можуть викликати на допит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Турчинов заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після понад двохгодинного перебування на допиті у Головному слідчому управлінні МВС, куди його викликали як свідка у кримінальній справі проти так званого «Доктора Пі» - Андрія Слюсарчука, якого звинувачують у шахрайстві.

О.Турчинов зазначив, що А.Слюсарчук дійсно працював у нього нетривалий час, але жодних документів не готував.

При цьому О.Турчинов зазначив, що запитав у слідчих, чи допитували у цій справі екс-Президента України Віктора Ющенка, який готував указ щодо створення Інституту мозку, яким мав керувати А.Слюсарчук, і з’ясував, що того не допитували; чи допитували міністра освіти і науки Дмитра Табачника, який присвоював А.Слюсарчуку звання професора, і з’ясувалось, що його також не допитували, так само як і чинного Президента Віктора Януковича, який нагороджував А.Слюсарчука державними преміями.

«Тому я розумію, що цей допит - можливість відволікти час. У нас дуже багато роботи з підготовки форуму опозиційних сил, який відбудеться, хоче цього влада чи ні, в суботу, 12 травня», - наголосив О.Турчинов, зауваживши, що представники опозиції вже звикли до допитів.

Продовжуючи тему, він зауважив, що слідчі не змогли ні знайти, ні поставити йому якихось компрометуючих запитань. «Але часу, дійсно, шкода», - сказав перший заступник голови партії «Батьківщина».

О.Турчинов також пригадав, що А.Слюсарчука рекомендував працевлаштувати у Кабінет міністрів один із заступників Секретаріату тодішнього Президента В.Ющенка.

Разом з тим, О.Турчинов повідомив, що, пропрацювавши в Кабміні декілька місяців, А.Слюсарчук не зміг виконати свою обіцянку і надати відповідні матеріали щодо системи психологічної реабілітації жертв техногенних катастроф.

О.Турчинов також зазначив, що рекомендував слідству з’ясувати обставини підписання В.Ющенком указу про створення Інституту мозку, а також за які видатні наукові заслуги А.Слюсарчука нагородив В.Янукович.

«Тобто ці обставини дійсно цікаві, тому що, ви розумієте, Інститут мозку можна було створити тільки за погодженням Кабінету міністрів, а Кабінет міністрів це питання не погоджував», - зазначив О.Турчинов.

При цьому він зауважив, що свого часу давав доручення апарату Кабміну ретельно перевірити документи А.Слюсарчука, і йому доповіли, що документи справжні.

За словами О.Турчинова, за весь час роботи А.Слюсарчука в Кабінеті міністрів він лише двічі спілкувався з ним.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією МВС України, виклик О.Турчинова слідчими ГСУ пов’язаний із розслідуванням кримінальної справи за обвинуваченням А.Слюсарчука у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ст. 138 (незаконна лікувальна діяльність), ч. 2, 3 ст. 190 (шахрайство) і ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

У ході розслідування зазначеної справи отримано дані про те, що А.Слюсарчук у період з грудня 2009 року по березень 2010 року працював у Кабінеті міністрів України на посаді радника першого віце-прем`єр-міністра О.Турчинова.

Довідка УНІАН. Кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і проводив обчислення з числами астрономічних розмірів. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що А.Слюсарчук - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вишу, ні вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

А.Слюсарчук утримується у Львівському СІЗО.

 

 

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