У Ющенка відповіли «списаному в архів» Медведчуку

Прес-секретар колишнього Президента України Віктора Ющенка Ірина Ванникова відкидає звинувачення екс-голови Адміністрації Президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука у тому, що В.Ющенко нібито допоміг нинішньому главі держави Віктору Януковичу перемогти на президентських виборах у 2010 році.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі І.Ванникової.

«Наближення кожних виборів традиційно не лише підносить на публічну хвилю новий призов політиків, що покликані, як вважається, омолодити еліту, а й повертає з небуття «списані в архів» кадри, людей минулого. Зайве тому підтвердження – агресивне відновлення активності Віктора Медведчука, «князя пітьми», як його нарекли журналісти, фігури, з якою не лише політикум, а й суспільство пов’язують усе найцинічніше з епохи Кучми», - зазначає І.Ванникова.

За її словами, тепер В.Медведчук «взявся повчати українців, дорікаючи їм неправильним голосуванням на президентських виборах, зокрема дуже йому не подобається, що частина громадян проголосувала «проти всіх».

«А ще крайнім у цьому робить Віктора Ющенка», - додала прес-секретар.

При цьому вона запитала: «Невже пан Медведчук вважає настільки несвідомими співвітчизників, не допускає думки, що виборці можуть мати свою позицію?»

Разом з тим І.Ванникова нагадала, що саме В.Медведчук у 2004 році докладав усіх зусиль, щоб на виборах Президента переміг В.Янукович.

«Сьогодні головний канцелярист Кучми намагається оцінити ситуацію з точки зору критиків Януковича. Можливо, сподівається, що українці забули те, що саме Медведчук робив усе можливе, аби Віктор Янукович став Президентом у 2004 році? Забули історії із сервером, масовими фальсифікаціями результатів голосування, побиттям людей під ЦВК?», - запитала І.Ванникова.

За її словами, «Медведчук скромно замовчує той шалений пресинг, який тодішня влада влаштовувала кандидату в Президенти Віктору Ющенку в 2004 році, а також мабуть варто було б згадати історію з отруєнням Віктора Ющенка в розпал виборчої кампанії».

*** Сьогодні В.Медведчук в інтерв’ю ЗІК висловив звинувачення на адресу В.Ющенкув тому, що він допоміг В.Януковичу стати Президентом.

"Говорити зараз про Ющенка – це бити лежачого, у моїх принципах цього ніколи не було. Але ж ідея "проти всіх" – це ідея Віктора Андрійовича. І я б хотів, щоб громадяни в першу чергу Західної і Центральної України пам’ятали про це", – заявив В.Медведчук.

"І коли хтось зараз критикує режим Януковича, то мусить знати, що Янукович переміг не тільки тому, що виборці голосували за нього, щоб не голосувати за Тимошенко, – але й тому, що ті люди, які могли проголосувати за Тимошенко, не проголосували, а потрапили в ту прогалину, яка називається "проти всіх", - додав він.

На думку В.Медведчука, роль В.Ющенка у перемозі В.Януковича є очевидною.