Соцпартія ще нічого нікому не обіцяла

Остаточне рішення про входження в коаліцію Політрада Соціалістичної партії України прийме у вівторок, 28 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в "Українському домі" заявив член Політради СПУ Михайло РУДЬКОВСЬКИЙ.

"У вівторок об 11 годині ми проводимо засідання Політради, яка прийматиме рішення про входження чи не входження в коаліцію, на яких саме принципах", - сказав він.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ зазначив, що головною умовою входження СПУ в майбутню коаліцію стануть ідеологічні та програмні положення партії, зокрема програмні положення про безплатну медицину, безплатну освіту і нейтральний статус України.

"Це головні наші партійні ідеологічні принципи, і якщо вони не будуть враховані, при формуванні коаліції ми не зможемо входити в таку коаліцію", - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Він не відповів на запитання про те, на яку посаду претендуватиме лідер партії Олександр МОРОЗ, зазначивши при цьому, що його позиція "буде такою, яка даватиме можливість впливати на політичні питання в Україні".

Тим часом, М.РУДЬКОВСЬКИЙ повідомив, що СПУ візьме участь у сьогоднішньому підписанні коаліційного меморандуму. "Меморандум буде підписаний, але однозначно там має стояти умова, що Політрада повинна його затвердити", - зазначив він.