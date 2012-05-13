Янукович висловив співчуття рідним і колегам Лубченка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Пішла з життя людина, яка багато років опікувалася питаннями розвитку та роботи українських ЗМІ, приймала до серця проблеми журналістів та допомагала у їх вирішенні», - йдеться у співчутті В.Януковича рідним, близьким та колегам померлого.

Як повідомляв УНІАН, І.Лубченко помер на 75-му роціжиття сьогодні в Києві.

І.Лубченко очолював Національну спілку журналістів України з .