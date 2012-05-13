Янукович висловив співчуття рідним і колегам Лубченка
14:36, 13 травня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович висловив співчуття у зв`язку зі смертю заслуженого журналіста України Ігоря Лубченка, який тривалий час очолював Національну спілку журналістів.
|Віктор Янукович поспівчував рідним журналіста
«Пішла з життя людина, яка багато років опікувалася питаннями розвитку та роботи українських ЗМІ, приймала до серця проблеми журналістів та допомагала у їх вирішенні», - йдеться у співчутті В.Януковича рідним, близьким та колегам померлого.
Як повідомляв УНІАН, І.Лубченко помер на 75-му роціжиття сьогодні в Києві.
І.Лубченко очолював Національну спілку журналістів України з .
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