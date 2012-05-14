Сина Щербаня включили в пул Януковича

Про це повідомляє Остров.

Син покійного бізнесмена і політика Євгенія Щербаня нагадав про себе листом послові США в Україні Джону Теффту, в якому звинуватив екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко у вбивстві свого батька. Цей лист став відправною точкою порушеної проти Юлії Тимошенко нової кримінальної справи.

У Генеральній прокуратурі обіцяють найближчим часом пред'явити Юлії Тимошенко звинувачення у вбивстві Євгена Щербаня. Євген Щербань загинув від рук найманих убивць в донецькому аеропорту 3 листопада 1996 року.