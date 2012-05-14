Сина Щербаня включили в пул Януковича
12:52, 14 травня 2012Політика
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Депутат обласної ради Руслан Щербань був присутній у пулі тих, що зустрічали Віктора Януковича в новому терміналі міжнародного аеропорту «Донецьк».
Руслан Щербань зустрів Януковича на місці загибелі свого батька
Про це повідомляє Остров.
Син покійного бізнесмена і політика Євгенія Щербаня нагадав про себе листом послові США в Україні Джону Теффту, в якому звинуватив екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко у вбивстві свого батька. Цей лист став відправною точкою порушеної проти Юлії Тимошенко нової кримінальної справи.
У Генеральній прокуратурі обіцяють найближчим часом пред'явити Юлії Тимошенко звинувачення у вбивстві Євгена Щербаня. Євген Щербань загинув від рук найманих убивць в донецькому аеропорту 3 листопада 1996 року.
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