Власенка і Катеринчука не пустили до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед лікарнею повідомив журналістам заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Андрій Лапинський.

За його словами, сьогодні зранку від народного депутата до керівництва ДПтСУ по телефону надійшло звернення з проханням про зустріч з Ю.Тимошенко. За словами А.Лапинського, народному депутату було відмовлено, оскільки для отримання короткострокової зустрічі із ув’язненою необхідне відповідне звернення із заявою до начальника колонії.

А.Лапінський зазначив, що йому не відомо, яку відповідь отримав народний депутат у Качанівській виправній колонії. Він зауважив, що лікуючий лікар Ю.Тимошенко, німецький лікар-невропатолог Лутц Хармс кожен день підписує графік процедур, які має проходити екс-прем’єр. За його словами, згідно з цим графіком, у Ю.Тимошенко сьогодні передбачений вільний час із 17.30 до 19.00.

Утім, А.Лапинський зазначив, що поза графіком о 15.00 Ю.Тимошенко зможе відвідати посол США в Україні Джон Теффт.

При цьому А.Лапінський показав журналістам підписаний Л.Хармсом графік процедур Ю.Тимошенко.

На запитання журналістів, чому з 14.30 до 15.00, коли Ю.Тимошенко вільна від процедур, до неї не можуть потрапити С.Власенко або М.Катеринчук, А.Лапінський зауважив, що в цей час відбувається підготовка до візиту в лікарню Дж.Теффта.