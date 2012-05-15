ЗМІ: Лідери ЄС уникають зустрічі з Азаровим у Брюсселі

Український прем’єр матиме зустріч із головою Європейського парламенту Мартіном Шульцем і планує взяти участь у засіданні круглого столу з проблемних питань українсько-європейських відносин.

Протягом дводенного візиту до брюссельських євроустанов у Миколи Азарова не буде жодної зустрічі ні з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу, ні з головою Європейської ради Германом Ван Ромпеєм, повідомляє Радіо Свобода. Як пояснюють у європейських дипломатичних джерелах, лідери ЄС таким чином вирішили поки що не з’являтися публічно із представниками української влади.