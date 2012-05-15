ЗМІ: Лідери ЄС уникають зустрічі з Азаровим у Брюсселі
11:43, 15 травня 2012Політика
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Голова українського уряду Микола Азаров сьогодні перебуватиме у Брюсселі, де візьме участь у засіданні Ради ЄС зі співробітництва з Україною.
Азаров у Брюсселі опиниться в ізоляції?
Український прем’єр матиме зустріч із головою Європейського парламенту Мартіном Шульцем і планує взяти участь у засіданні круглого столу з проблемних питань українсько-європейських відносин.
Протягом дводенного візиту до брюссельських євроустанов у Миколи Азарова не буде жодної зустрічі ні з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу, ні з головою Європейської ради Германом Ван Ромпеєм, повідомляє Радіо Свобода. Як пояснюють у європейських дипломатичних джерелах, лідери ЄС таким чином вирішили поки що не з’являтися публічно із представниками української влади.
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