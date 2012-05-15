МОЗ: Тимошенко відмовилась від процедур

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка проходить лікування у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, відмовилась від медичних процедур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Харківською лікарнею повідомив журналістам заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов.

«Було позитивне покращання. Збільшення обсягу харчування та покращання самопочуття, але, на жаль, це було зафіксовано німецьким лікарем, я вам це передаю оскільки він передав мені, про те, що Юлія Володимирівна відмовилась від виконання процедур», - казав О.Толстанов.

Він зазначив, що відповідно до розпорядку дня протягом дня до Ю.Тимошенко заходили медичні працівники і ще раз пропонували їй проведення медичних процедур.

За словами заступника міністра, Ю.Тимошенко і в друге відмовилась від медичних процедур.

«Це було, безумовно, заактовано», - наголосив він.

За словами О.Толстанова, Ю.Тимошенко мотивувала свою відмову тим, що у ЗМІ був оприлюднений список процедур, який отримує екс-прем’єр.

Донька Ю.Тимошенко Євгенія, яка була присутня на брифінгу, заявила, що у ЗМІ незаконно були опубліковані конфіденційні дані про її матір.

О.Толстанов заперечив, що працівники МОЗ оприлюднювали будь-яку конфіденційну інформацію.