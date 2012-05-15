Янукович прибув до Москви
15:48, 15 травня 2012Політика
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Візит Президента України здійснюється на офіційне запрошення його російського колеги Володимира Путіна.
|Янукович сьогодні матиме зустріч з Путіним
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у Москві глава Української держави візьме участь у неформальному саміті СНД.
Планується, що учасники неформального саміту обговорять ключові напрями двосторонньої взаємодії в контексті їх подальшої активізації. Сторони обміняються думками щодо розвитку СНД, актуальних питань багатостороннього співробітництва та інших тем взаємного інтересу.
Як повідомляв УНІАН, очікується також, що сьогодні відбудеться двостороння зустріч президентів України В.Януковича і Російської Федерації В.Путіна.
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