Янукович прибув до Москви

Президент України Віктор Янукович прибув із робочим візитом до Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у Москві глава Української держави візьме участь у неформальному саміті СНД.

Планується, що учасники неформального саміту обговорять ключові напрями двосторонньої взаємодії в контексті їх подальшої активізації. Сторони обміняються думками щодо розвитку СНД, актуальних питань багатостороннього співробітництва та інших тем взаємного інтересу.

Як повідомляв УНІАН, очікується також, що сьогодні відбудеться двостороння зустріч президентів України В.Януковича і Російської Федерації В.Путіна.