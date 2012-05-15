Янукович відпросився від головування в СНД у 2013 році

Як передає власний кореспондент УНІАН e РФ, про це глава Української держави сказав перед початком неформального саміту глав держав СНД.

«Україна в 2013 має головувати в СНД і я звертаюся до вас з розумінням поставитися – 2013 року Україна головує в ОБСЄ. Я прошу, щоб наступна за чергою держава, взяло в 2013 році головування, а в 2014 році Україна готова виконати цю почесну місію», - сказав В.Янукович.