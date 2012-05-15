Янукович відпросився від головування в СНД у 2013 році
20:11, 15 травня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович запропонував перенести головування України в СНД з 2013 на 2014 рік у зв'язку з тим, що в 2013 році Україна головує в ОБСЄ.
Янукович каже, що 2013 року Україна головує в ОБСЄ
Як передає власний кореспондент УНІАН e РФ, про це глава Української держави сказав перед початком неформального саміту глав держав СНД.
«Україна в 2013 має головувати в СНД і я звертаюся до вас з розумінням поставитися – 2013 року Україна головує в ОБСЄ. Я прошу, щоб наступна за чергою держава, взяло в 2013 році головування, а в 2014 році Україна готова виконати цю почесну місію», - сказав В.Янукович.
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