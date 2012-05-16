Луценко про Яценюка, Януковича та чотири кроки до імпічменту

Про це Ю.Луценко повідомив в інтерв’ю УНІАН, яке він дав в Апеляційному суді м. Києва, який учора розглядав апеляцію екс-глави МВС на вирок. Відповіді на запитання УНІАН Ю.Луценко писав у «клітці», поки судді переповідали “короткий зміст” його справи.

Зокрема, на запитання, чи впорається Арсеній Яценюк з місією лідера об’єднаної опозиції, Ю.Луценко відповів: «Практика – критерій істини», - казав забутий класик. Головне завдання Арсенія Яценюка і виборчого штабу об’єднаної опозиції – здобути перше місце на виборах за партійними списками. Це означатиме неминуче усунення Януковича в 2015 році. Якщо ця перемога буде доповнена загальною перемогою опозиції на парламентських виборах, то зміна влади може відбутися швидше. У будь-якому разі я бажаю удачі Арсенію і готовий підтримати його словом і ділом».

За словами Ю.Луценка, «існує загальне правило: перемога зміцнює єдність, поразка – навпаки. Опозиція успішно пройшла тест на єдність без огляду на амбіції, на здатність запропонувати альтернативну програму розвитку країни. Зараз у неї ще один тест – на чистоту списків кандидатів у депутати. Якщо і цей етап буде позитивним, то я вважаю, що шанси на перемогу і, відповідно, на єдину команду – високі».

Ю.Луценко також зазначив, що оголошення імпічменту В.Януковичу – «це стратегічна мета об’єднаної опозиції. Для її досягнення треба пройти декілька поступових кроків. Перший – отримання простої більшості в парламенті. Другий – формування нового уряду. Третій – створення слідчої комісії з імпічменту Президента. Четвертий – досягнення конституційної більшості за відставку В.Януковича на підставі неспростовних висновків комісії та тиску виборців».

«План, безумовно, складний для країни з шаленством неправових методів придушення опозиції. Але ставити таку мету треба. Більше того – було б дивно, якби об’єднана опозиція про це не говорила», - зазначив Ю.Луценко.

*** Повний текст інтерв’ю Луценко: Я б хотів бачити пані Меркель в футболці з написом «Юлі – волю!» поруч з Януковичем