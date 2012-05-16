Президент Греції призначив дату перевиборів та тимчасового прем'єра

Про це повідомляє РІА «Новости», з посиланням на грецьке державне телебачення.

Грецькі політики після виборів 6 травня не домовилися про формування уряду, після чого президент вирішив призначити нові вибори.

За повідомленням ТБ, Пікраменос отримає мандат на формування тимчасового уряду в 15:15 за місцевим часом.

У середу президент провів консультації з політичними лідерами про призначення тимчасового прем'єра, але і там не було досягнуто згоди. За словами одного з учасників зустрічі, лідера партії "Незалежні греки" Паноса Камменоса, президент пропонував залишити на посаді прем'єра Лукаса Пападімоса, але і про це не вдалося домовитися. Відповідно до грецької конституцією в цьому випадку президент призначає прем'єром главу одного з трьох вищих судових установ та призначає проведення парламентських виборів у 30-денний термін.

Інший учасник консультацій, генсек Комуністичної партії Греції Алека Папаріга, заявила журналістам, що лідери партій погодилися на тому, що уряд буде грати технічну роль і не буде приймати важливі рішення.