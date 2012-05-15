Грецькі парламентарі не змогли створити коаліцію: за місяць оберуть нових

Про це заявив сьогодні лідер партії «ПАСОК» («Усегрецький соціалістичний рух») Евангелос Венізелос після чергового кола переговорів лідерів парламентських партій у президента країни Каролоса Папульяса, повідомляє Радіо Свобода.

Ці переговори, як і всі попередні від початку минулого тижня, закінчилися невдачею. Президент знову скликає лідерів партій на завтра вже для того, щоб узгодити склад тимчасового уряду, який керуватиме країною на час до нових виборів, що мають відбутися приблизно через місяць.

За результатами виборів 6 травня зазнали значних втрат дві досі провідні партії, які підтримували заходи суворого заощадження, консервативна «Нова демократія» і соціалістична «ПАСОК», натомість має значні здобутки ультралівацька Коаліція радикальної лівиці, відома також як «Сіріза», що вимагає скасувати всі ці реформи негайно. Жодній із партій не вдалося набрати собі союзників для створення коаліції.