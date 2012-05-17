Єфремов каже, що 300 тисяч заарештованих хотіли б лікуватися у «Шаріте»

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні на брифінгу в парламенті.

За словами О.Єфремова, в одному з українських міст особи, які утримуються в СІЗО, написали заяви, що також хочуть лікуватися в німецькій клініці «Шаріте».

«Тому якщо якась країна надасть можливість для того, щоб 300 тисяч заарештованих були проліковані, то ми будемо готові розглянути цей документ», - сказав О.Єфремов.

При цьому він додав, що розгляд цього документу під конкретну особу можливий, якщо дійсно виникне така необхідність.

«Але на сьогодні проблем з цим немає», - сказав О.Єфремов.

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Як повідомляв УНІАН, 11 травня народний депутат України Тарас Чорновіл зареєстрував у Верховній Раді законопроект “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України” (щодо звільнення від покарання за хворобою).

Документом пропонується внести зміни до ККУ щодо можливості особи, яка відбуває покарання та захворіла на важку хворобу, реалізувати своє невід’ємне право на збереження життя та отримання кваліфікованої медичної допомоги у медичних закладах на території України, а в разі потреби, і за її межами.

Довідка УНІАН. Лікарі берлінської клініки «Шаріте», які обстежили колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко в Качанівській колонії, підтвердили, що в екс-прем’єра хронічна грижа міжхребцевого диска.

Голова правління клініки Карл Макс Айнгойпль закликав Президента України Віктора Януковича надати Ю.Тимошенко можливість лікуватися за кордоном.

28 квітня Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Міністерство закордонних справ Німеччини веде переговори з владою України щодо перевезення Ю.Тимошенко на лікування до берлінської клініки «Шаріте».

Крім того, Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія могла б прийняти на лікування Ю.Тимошенко, якби це дозволила українська влада.

Глава Федерального департаменту (міністерства) закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер також заявив, що Швейцарія готова прийняти для лікування Ю.Тимошенко.

Водночас у Генеральній прокуратурі України наголосили, що лікування засуджених, у тому числі екс-прем`єра Ю.Тимошенко, за кордоном не передбачено українським законодавством.