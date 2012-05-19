Литвин відповів Гриценку і узагальнив

Зокрема, вони стосуватимуться й непрозорості ухвалення тих чи інших законів.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу “Рада”, коментуючи заяву одного із народних депутатів, що В.Литвин бере гроші за ухвалення деяких законопроектів.

“Справа в тім, що не варто реагувати на всі випади. Я розумію, що вони будуть наростати з цього приводу”, - сказав В.Литвин.

Голова ВР додав, що «коли ти впевнений у своїй правоті, то ти можеш рухатися вперед». «Я взяв собі за правило не відволікатися», - сказав він.

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Як повідомлялося, у блозі на “Українській правді” голова Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Анатолій Гриценко звинуватив В.Литвина “в отриманні наказу чи грошей” за проходження поза всіми нормами Регламенту Закону «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їхнього стабільного розвитку».

Натомість на своєму офіційному сайті голова ВР написав, що відповідний законопроект був поданий до парламенту ще 10 лютого 2012 року. Згідно з вимогами Регламенту (стаття 93), попередній розгляд законопроекту у головному комітеті передбачає, у першу чергу, ухвалення у тридцятиденний строк висновку щодо доцільності включення відповідного проекту до порядку денного сесії Верховної Ради. Втім, питання доцільності включення цього проекту закону до порядку денного десятої сесії Верховної Ради не було вирішено комітетом протягом встановленого законом строку. “Отже, на тлі ігнорування вимог Регламенту комітетом та захоплення блоговою публіцистикою його голови суб’єкт законодавчої ініціативи та фракція Партії регіонів зажадали одночасного розгляду взаємопов’язаних законопроектів”, - вказав В.Литвин.

При цьому він зауважив, що на пленарному засіданні 17 травня головуючий перший заступник голови ВР Адам Мартинюк повідомив про лист від Комітету з питань нацбезпеки і оборони з проханям перенести розгляд відповідного законопроекту, і він був перенесений.