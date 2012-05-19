Грищенко каже, що Україна в Європі - це органічно

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві у своєму виступі під час святкування Дня Європи в Україні.

«Сьогодні ми святкуємо і те, що ми досягли, і те, що ми прагнемо досягти. Ми прагнемо бути не просто географічно в Європі, ми прагнемо бути інституційно в Європі», - сказав міністр. За його словами, для цього робиться дуже багато, зокрема, завершені переговори щодо Угоди про асоціацію включно із зоною вільної торгівлі.

«Ми переконані, що Європа якраз відкриває для нас той простір, який є органічним для українського народу», - сказав К.Грищенко.

На його переконання, реформи, які ініціював і скеровує Президент України Віктор Янукович, наближають Україну до європейських стандартів. Він запевнив, що МЗС так само, як і інші державні структури, наполегливо працюватиме над тим, щоб ця мета наближалася якомога швидше до своєї реалізації.